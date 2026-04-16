アニメ『響け！ユーフォニアム』シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（24日公開）完成披露上映会が15日、東京・新宿ピカデリーで行われ、黒沢ともよ（黄前久美子役）、朝井彩加（加藤葉月役）、豊田萌絵（川島緑輝役）、安済知佳（高坂麗奈役）、戸松遥（黒江真由役）、小川太一監督が登壇した。【写真】最後のあいさつでは目に涙も…黒川ともよら声優陣ペールトーンの色とりどりのキュートな衣装で登