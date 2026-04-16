元AKB48の峯岸みなみが、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。夫・東海オンエアてつやとの家庭の経済的な負担の配分を告白した。【写真】「よく言えた！」峯岸みなみにエールを送った滝沢眞規子、近藤千尋番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からの悩みに、現在進行形で家を