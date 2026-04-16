悦ちゃんと結婚してちょうど1カ月後の1987年3月2日。大阪で仕事をしていると、突然連絡が来ました。「悦ちゃんが破水して病院に運ばれた」というのです。妊娠7カ月目に入っていた彼女は、この日午後用事があり、渋谷に出かけていました。デパートで男性に突然ぶつかられて転倒した時、「ブチッ」と音がしたそうです。次第におなかが痛くなり、友人を呼んで助けに来てもらいました。結局、救急車で救急病院に運ばれ、破水と判明