日本の岸井ゆきのと台湾のツェン・ジンホアがダブル主演する映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』（6月26日公開）の予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『シンシン アンド ザ マウス』予告編本作は、吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』（新潮社）に収録された一篇「SINSIN AND THE MOUSE」を、日本と台湾の合作で映画化したもの。最愛の母を失った女性が、旅先の台北で出会っ