強盗をするために、バールなどの凶器を準備した疑いで男5人が逮捕されました。山口優空容疑者（20）ら5人は13日、東京・台東区上野にあるコインパーキングで、車の中にバールやナイフ、催涙スプレーなどを隠し持ち、強盗をするために準備した疑いがもたれています。山口容疑者らは、「強盗する予定だった」などと話しているということです。