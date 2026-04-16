ベテラン漫才師たちの新たな夢舞台が、今年もゴールデン帯に帰ってくる――。結成16年以上のプロ漫才師たちがしのぎを削る賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』の最終決戦「グランプリファイナル」が、フジテレビ系で5月16日(18:30〜)4時間40分にわたり生放送されることが発表された。有田哲平(くりぃむしちゅー)が“ハイパーゼネラルマネージャー”、博多華丸・大吉が“スペシャルサポーター”として今年も出演し、フ