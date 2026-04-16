「首都直下地震を誘発しかねません」海洋研究開発機構の共同研究チームのスタッフで、東北大学災害科学国際研究所の富田史章助教が北海道や東北で超大型地震が発生する可能性があると警告した。ただ、超大型地震が発生する可能性があるのは北海道・東北だけではないようだ。超巨大地震は、いつ発生してもおかしくない。首都圏も大地震に襲われ、東日本全体が今日にでも危機に晒（さら）されかねない状態にあるのだ。地球科学が専門