子どもが公共の場で騒いでしまい、焦った経験はありませんか？ 周囲の視線が気になり、戸惑うこともありますよね。今回は、筆者がバスの中で感じた不安と、ある一言に救われたエピソードをご紹介します。 思っていた以上に落ち着かない車内 幼い子ども二人を連れてバスに乗ったときのことです。下の子は初めてのバスに興奮気味。乗った瞬間から嬉しそうに声を上げ、膝の上でもじっとしていられません。 もう一人