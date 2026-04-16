欧州CLバルセロナ―アトレティコ・マドリード欧州サッカーで凄惨な流血シーンがあった。現地時間14日に開催された欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦で、アトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナ。前半24分には、スペイン代表MFフェルミン・ロペスが相手GKと交錯し、顔面から出血。スペイン紙も衝撃の瞬間を伝えている。第1戦で0-2と敗戦してこの試合に挑んだバルセロナ。序盤から猛攻を仕掛け、2点をリードし