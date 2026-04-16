春の行楽シーズンを迎え、屋外でのバーベキューを楽しむ人も増えてきました。キャンプブームが落ち着いた現在も、日帰りで気軽に楽しむ「デイキャンプ」として定着し、身近なレジャーのひとつとなっています。そんなバーベキューに欠かせないのが「焼き網」。普段何気なく使っているこの道具にも、実は時代や食文化に合わせた工夫が重ねられてきたといいます。バーベキュー網の変化とは（提供：株式会社尾上製作所）☆☆☆☆金