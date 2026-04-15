プレミアムカーなどの分野で認知度が高まってきた「フォージドカーボン」を、バイクカスタムにいち早く取り入れたことでも知られる日本のブランドが、SSKが展開するSPEEDRA（スピードラ）。これまでも数々の妖艶なカスタムモデルを披露してきたが、第53回東京モーターサイクルショー2026では、ドライカーボンファイバーとビレットパーツで着飾ったホンダのCB1000Fと