スマートフォンやパソコンを通じてやり取りをすることが主流となった現代。ですが、履歴書や大切な人への手紙など「手書き」の機会はまだまだあります。大人になってから改めて「字をきれいに書きたい」という人も増えているのだそう。詳しい話を株式会社pen.（大阪市中央区）の代表取締役・永井玲子さんに聞きました。「文字をきれいに書きたい人」がいま増加しているという（イメージ）☆☆☆☆ペン習字を習う人たちはどうい