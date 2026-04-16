複数のアパレルブランドを手掛ける「yutori」は4月13日、元AKB48でモデル・実業家の小嶋陽菜（37）が代表取締役CCO を務める「heart relation」の全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。小嶋は「heart relation」の株式45.5％を保有しており、個人の譲渡額は18億2000万円に上るという。また「yutori」は小嶋に第三者割当の方法で新株式を5万3600株（1株あたり2176円、計1億1663万3600円）発行することも公表している