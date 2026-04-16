【専門家の目｜林陵平】スコットランド戦の3-1-4-2システムを解説北中米ワールドカップ（W杯）を目前に控え、森保ジャパンがテストした新たな選択肢。3月に行われたイギリス遠征のスコットランド戦、こう着状態を打開すべくメンバーを入れ替えて後半から登場したのが、超攻撃的な布陣「3-1-4-2」。現役時代から「戦術マニア」として知られ、現在は解説者として独自の視点を展開する元Jリーガーの林陵平氏が、この新システムが持