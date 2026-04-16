◆皐月賞追い切り（１５日・栗東トレセン）第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。先週土曜が実質的な最終追いだったカヴァレリッツォが仕上がりチェックで動き２位評価となった。１６日に枠順が決定する。時計が万全を物語っていた。カヴァレリッツォは栗東・坂路を単走。冷静な脚取りで最後まで集中力を保ち、マイペースを刻んでいく。５８秒３―１４秒２。もう整えるだけで十分