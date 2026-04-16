◆アンタレスＳ追い切り（１５日・栗東トレセン）第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（１８日、阪神）で初タイトルを狙うムルソーは栗東・ＣＷコースで４ハロン５４秒４―１１秒４。しまい重点ではあったが、直線ではゴールに向かって持ったままで加速し、向こう正面までスピードを落とさずに駆け抜けた。見守った池江調教師は「今日はサクっとですよ。いい感じで来ています」とうなずいた。９日の１週前追い切りで、７ハロン９６秒２