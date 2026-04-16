ディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー、フジテレビ系水１０ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜・午後１０時）の第３話ゲストに、坪倉由幸、遊井亮子、石垣佑磨、若林時英ら出演が決定した。完全オリジナル作品の同ドラマは、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かしていく物語。声なき最後の痕跡をたどりながら、