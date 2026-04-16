◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦の前で今季３度目のマウンドに上がる。試合前にはセレモニーがドジャースタジアムのセンター後方に建てられたジャッキー・ロビンソンの銅像の前で実施され、山本由伸投手（２７）や佐々木朗希投手（２３）らナイン、関係者がこぞって参加したが、