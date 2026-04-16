ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、完成した手編みのセーターを披露した。柏木は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「新しい手編みのセーター完成ウールモヘアなので、実際に着るのは秋以降かなと思いますが編む過程が楽しくて取り組んでいるので問題なしです」と記し、あざやかなブルーのセーターを着たショットをアップ。「手先を使うのは心身に良いと言わ