俳優の遠藤憲一（64）が、16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】遠藤憲一の言葉に涙を流す米倉涼子強面役からコミカルな演技も人気の遠藤。15年前の初出演では、番組50周年に向けてタイトルコールをしていたが、今年放送開始50年を迎えて、改めてその時の貴重な映像を黒柳徹子と共に振り返った。現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中。知らない用語や料理名に困惑す