高輪ゲートウェイシティにある大階段で転落事故が起きるなど、デザインに潜む危険性が指摘されている。【映像】危険すぎる階段の数々（複数カット）ニュース番組『わたしとニュース』では、身近に潜む危険なデザインについて、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子とともに考えた。■「階段なのかベンチなのか」わかりづらい境界線転落事故が報告されている高輪ゲートウェイシティの階段は、一見普通の階段だが、よく見ると両