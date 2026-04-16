米連邦準備制度理事会（FRB）の建物＝2022年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は15日、全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）を公表した。全体の経済活動は8地区が拡大するなどおおむね堅調な内容だった。一方で、中東での交戦に伴い雇用や投資の決定に当たっての不確実性が高まっているとして、多くの企業が様子見姿勢を取っているとも指摘した。消費は、高所