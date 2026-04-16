俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）について、山下が作詞を手がけた楽曲「優しい世界」を、KEY TO LITの岩崎大昇（崎＝たつさき）が劇中で弾き語りするシーンの本編映像と、メイキングを収めた特別映像が16日、解禁となった。【画像】映画『正直不動産』メイキング（別カット）本楽曲は、山下が独立前の事務所の後輩にあたる岩崎に「プレゼントしたい」という想いから詞を提供した。『正直不動産