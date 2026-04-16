中東情勢の緊迫が続く中、政府は原油輸入の９割以上を依存する中東に代わる調達先の確保を急いでいる。日本の石油元売り各社は中東産に適した製油所を抱え、当面は他産地の原油を混ぜて精製して対応するが、コスト増を伴う設備投資を含めた中長期的な戦略見直しを迫られる可能性もある。（長沼美帆）民間備蓄経済産業省は１５日、石油元売り会社に義務づけている石油の民間備蓄について、従来の７０日分から５５日分に引き下げ