今週、レジェンドによるカバーが話題となった名曲を、満を辞して“本人”が熱唱。聞き馴染みの美声と変わらぬビジュアルに絶賛のコメントが殺到していた。【映像】「見た目も変わらんな」64歳・岩崎良美が生放送で熱唱パフォABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に、岩崎良美が出演し