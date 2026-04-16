東京消防庁の消防ヘリがリニューアルされました。リニューアルされた東京消防庁の消防ヘリ「おおたか」は、従来のものに比べて航続距離が伸びたほか、電波が届かない場所からでも、衛星を経由して現場の映像を指令本部などに送ることができるということです。16日から運用開始となり、林野火災の消火や島しょ部からの患者搬送任務にあたります。