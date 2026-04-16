女優比嘉愛未（39）の初エッセー集「タイトル未定（仮）」が6月10日に講談社から発売される。同書には20篇を超える書き下ろしエッセーが収録され、「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など、大小さまざま、硬軟織り交ぜた多彩なテーマでこれまで明かされることのなかった比嘉の本音がつづられる。エッセーのほか、故郷の沖縄にある思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。比嘉は同書について「強く