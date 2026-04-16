9人組グローバルグループ＆TEAMが15日、都内で、3rdEP SHOWCASE「We on Fire」を開催した。昨年のアジアツアーでは全10都市で16万人を動員。10月にリリースした韓国デビューアルバムは初日に110万枚を突破し、日本のアーティストとして日韓両国でミリオンを達成する史上初の快挙を成し遂げた。快進撃は止まらない。この日は大歓声に包まれ、同EP収録の「We on Fire」「ホットライン」などを披露。タイトル曲「We on Fire」は、MVで