秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPIONが15日、都内で8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。5月30日に池袋西口公園野外劇場で行うリリースイベントの3000人動員を目標に新たな設定。HANNA（17）は「皆さんと一緒にWHITE SCORPIONを盛り上げて、3000人という決して簡単ではない数字にどうかお力を貸していただけたらと思います」と呼びかけた。