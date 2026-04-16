「母親の命令は絶対だった」と話すのは、タレント・司会者として活躍するUK（楠 雄二朗）さん。母親の夢を叶えるため、幼少期から、違和感をもちながらも芸能界での活動を続けていました。大学時の就活をきっかけに「もう辞めたい」とようやく言えたUKさんに、母親が言い放ったのは、「ママは生きていけない」という残酷なひと言でした。そこから25年、苦しみもがく日々を生き抜いたUKさんの本当の「親卒」とは？ 【写真】「絵に