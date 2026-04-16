俳優・鈴木亮平が主演し、３月２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」の公式インスタグラムが１６日までに更新され、監察官の真北正親役を熱演した伊藤英明らの「ウラ話」が公開された。「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」と書き出し「監察官登場で緊張感ＭＡＸのシーン！その裏側でお茶目なお二人を発見」と舌をペロッと出してお茶目な表情をした伊藤と若手刑事の足立翼を演じた蒔田彩珠との２ショッ