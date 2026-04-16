新川優愛（32）が15日、都内で開催された「2027ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会に、平祐奈（27）、トラウデン直美（26）と出席した。3人は応援アンバサダーを務める。同コンテストは応募者が特技を披露する。昨年から決勝大会の特別審査員も担当する新川は「皆さんの自己プロデュース力がどんどん高まっている。こう見てほしいという理想が、年々高くなっているのを感じています」とした。「“私でいいのかな”と思うこと