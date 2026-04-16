女優の北乃きいが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。独特の生活習慣を明かす一幕があった。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、「冷蔵庫とか最近、音が鳴るじゃないですか？開けっ放しだと」と話し出した北乃。「１日３回ぐらい、ピーピー絶対、鳴るくらい、ちゃんと閉められてなかったりとか、電子レンジに食べもの入れて、次の日に気づ