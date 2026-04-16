宮野真守（42）が15日、都内で行われた2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（EX THEATER ARIAKEで6月12日開幕）製作発表に出席した。初共演のWEST．神山智洋（32）から「アニメが大好きで、宮野さんが声を担当するアニメをたくさん見ている。稽古中、声を聞きながら（脳内で）担当されたキャラの声に変換される瞬間が本当に幸せ」と明かさ