アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタンの軍トップが、イランを訪問しました。アメリカ側のメッセージを伝えるためだと報じられています。イランメディアは15日、パキスタン軍トップのムニール陸軍元帥が首都テヘランを訪問したと報じました。ムニール氏はイランのアラグチ外相のほかに、イラン指導部の要人と会談したものとみられています。アメリカとイランの戦闘終結に向けて、先週末、パキスタンで行われ