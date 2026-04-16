次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第３回宮崎学園・一木湊心＆久保田瑛大宮崎学園高・濱田登監督とは、彼が宮崎商業で監督をされていた頃からの付き合いになる。2008年、当時全国有数の左腕として注目されていた赤川克紀投手（元ヤクルト）の取材で、宮崎商に伺ったこともあった。ドラフト１位候補の全力投球をブルペンで受けて記事を書く、雑誌『野球小僧』の連載企画「流しのブルペンキャッチャー」の取材だ。当