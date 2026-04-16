スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は若かりし頃から特別なタレントを見せてきた野球選手たちの連載です。『あの時もキミはすごかった』山田哲人 編神童と持て囃されながら消えていく才能がある一方、若かりし頃から特大の能力を示し、そのままプロとして活躍する選手もいる。そんな野球選手たちを紹介する当シリーズ。今回は、高校２年生の時に一念発起して、一気にドラフト候補になった山田哲人について（初出：20