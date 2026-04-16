ジャーナリストの青山和弘氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、政界における派閥のしがらみについて語る場面があった。【映像】政治における派閥のしがらみ番組ではこの日、政界の派閥や勉強会をテーマにトークを展開。そこから各界の派閥についても話が及んだ。弁護士の阪口采香氏は「実は弁護士会にも派閥があって。どちらかというとグループに近いのだが、それは結構いろいろなその派閥のカラーがあって、自分でど