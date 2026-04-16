2026年にデビューするニューモデルのなかでも特に注目度が高いであろう日産新型「エルグランド」日産は、ミニバンモデル「エルグランド」の新型モデルを今夏に発売する予定です。今でこそ、高級ミニバンの代名詞といえばトヨタ「アルファード」または「ヴェルファイア」、さらにはレクサス「LM」を挙げる人が多いでしょう。【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド」です！ 画像で見る（30枚以上）しかし、高級ミニ