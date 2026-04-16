ミャンマーのイスラム教徒少数民族ロヒンギャの難民らを乗せた船が、インド洋で転覆し、子どもを含む、約250人が行方不明となっていると国際機関が発表しました。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）と、IOM（国際移住機関）の共同声明によりますと、バングラデシュ南部を出発したマレーシアへ向かっていた船が、インド洋のアンダマン海で強風や荒波に加えて過密状態が原因で沈没したということです。AP通信によりますと、これまで