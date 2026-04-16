米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比22銭円安ドル高の1ドル＝158円90銭〜159円00銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1794〜1804ドル、187円55〜65銭。米イランの再協議や合意を巡る不透明感から、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。