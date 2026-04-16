米国とイランが戦闘終結へ向けた協議を近く再開するとの観測が強まっている。実現すれば、ウラン濃縮の扱いが最大の焦点になるとみられる。米メディアが報じたウラン濃縮の一定期間停止は、イランが受け入れ可能な提案で、条件次第では協議の進展もあり得る。（国際部吉形祐司）米紙ニューヨーク・タイムズは１３日、パキスタンで１１〜１２日に開かれた協議で、米国がウラン濃縮の２０年間停止を要求し、イラン側が期間を５