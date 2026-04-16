累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による人気漫画『40までにしたい10のこと』の最新作となる3巻がが6月10日に発売される。【写真】“すず子”と仲良く…“慶司”誕生日記念の特製壁紙（2種）を配布同作は、2025年7月期にテレビ東京で実写ドラマ化され、俳優の風間俊介、庄司浩平らの熱演でも話題となった。また、4月12日の“慶司”の誕生日を記