茂木外務大臣は15日夜、イランのアラグチ外相と電話会談し、アメリカとイランの停戦協議再開と早期合意への期待を伝えました。30分ほどの電話会談で茂木大臣は、イランに面した海上交通の要衝、「ホルムズ海峡の安定回復が急務だ」などと強く求めました。アラグチ外相からは、アメリカとの協議結果やイランの考えについて説明があり、茂木大臣は「協議が再開され、最終的な合意に早期に至ることを強く期待している」と伝えました。