お笑いタレントのまちゃまちゃ（４９）が最新ショットを披露した。まちゃまちゃスタッフの公式インスタグラムが１６日までに更新され、５月７日に行うイベント「まちゃまちゃ３０年祭＆生誕祭『独身披露宴』」を告知。出演する氣志團と撮影した写真をアップした。まちゃまちゃは２００５年に日本テレビ系お笑い番組「エンタの神様」に出演し、女子プロレスラーに扮した毒舌ネタでブレイク。モヒカンの過激なヘアスタイルも注