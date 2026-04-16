ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（米国）がミュージック・ビデオ（ＭＶ）に出演した際のオフショットを公開した。リュウはアイスランド出身のシンガーソングライター、Ｌａｕｆｅｙ（レイヴェイ）が１３日に公開した楽曲「Ｍａｄｗｏｍａｎ」のＭＶに出演。１６日までに「この素晴らしい作品の一員になれて、本当に本当に本当に幸せです」とインスタグラムに記し、１９７０年代風のレ