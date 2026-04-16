ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演し、番組継続への危機感を明かした。米男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」中継のため１０、１３日の放送がなかった「ＴＨＥＴＩＭＥ，」。安住アナは「朝の情報番組は継続性、習慣化が大事と言われている中で、けっこう私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが、では放送がなか