奥村桃夏が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！ 奥村桃夏 ©市川秀明／集英社 【プロフィール】奥村桃夏（おくむら・ももか）2008年8月27日生まれ京都府出身身長160cmB80 W58 H86「GAKUSEI RUNWAY2024」高校生部門グランプリを受賞。ラーメンチェーン「天下一品」のCMキャラクターに起用。お父さんはデカバスハンターの