【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、イエス・キリストと見られる人物と寄り添う画像を交流サイト（SNS）に投稿し「過激な左派は気に入らないかもしれないが、私はとても良いと思う」と書き込んだ。トランプ氏は12日、自身をキリストに模した画像をSNSで公開し、支持層のキリスト教保守派らからの批判を受けて13日に削除したばかりだった。トランプ氏が新たに載せた画像は、他人のX（旧ツイッター）の投稿を引用したも