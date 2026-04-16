JR東日本は、メンテナンス業務の変革を目的に、京浜東北線と横須賀線で日中および週末の集中工事を実施します。注目は2026年5月19日〜21日の3日間に行われる京浜東北線（田端〜田町）の快速運転中止と、6月6日（土）の横須賀線（東京〜品川）終日運休です 。特に横須賀線の工事では、成田エクスプレスも新宿・大船〜東京駅間で運休となるため、空港利用者への影響は必至です。なぜJR東日本は日中の大規模運休に踏み切るのか？人手